Governo diz que PM agiu contra manifesto após desentendimento de grupo com articulador

O governo do Acre emitiu uma nota pública no início da noite desta segunda-feira, 21, para esclarecer a confusão ocorrida entre a Polícia Militar e um grupo de moradores que faziam manifesto no Vale do Juruá. Segundo o governo, um amplo diálogo vem sendo mantido com lideranças e integrantes de comunidades que interditaram a via estadual AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

O estado lamentou em nota que um pequeno grupo tenha obstruído as negociações. “A manifestação vem sendo realizada por moradores de comunidades do Pentecostes que reivindicam asfaltamento de sete quilômetros do acesso às referidas comunidades. O articulador político do governo do Estado, advogado Jonathan Donadoni, esteve no local buscando um acordo pacífico que garantisse o direito tanto dos manifestantes quanto dos usuários da via”.

Ocorre que, no diálogo entre o articulador e a comunidade, de acordo com o governo, ficou acertado que uma via seria desobstruída e uma comissão paritária formada por governo e manifestantes iriam até o Escritório do Governo em Cruzeiro do Sul, para a redação e assinatura de um termo de comum acordo.

“Infelizmente, um dos líderes do movimento não aceitou qualquer negociação que não tivesse a presença do governador, no que foi apoiado por parte do movimento. Como não houve mais entendimento e foram esgotadas as tentativas de negociação, a questão passou a ser tratada pelo Comando da PM no Vale do Juruá”, diz o documento.

O governo informou ainda que continua à disposição do grupo para um acordo que não prejudique o ir e vir dos cidadãos que precisam usar a via no seu cotidiano.