Gestores municipais devem agilizar entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários

O empresário Nelson Brás de Melo Filho, conhecido por “Nelsinho”, pai da vereadora de Rio Branco, Michelle Melo (PDT), fechou um contrato estimado em mais de R$ 28 milhões com a prefeitura de Rio Branco. O contrato foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 21.

O objeto da contratação é a aquisição de policloreto de alumínio (PAC) 18%, produto usado no tratamento de água para abastecimento da população. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses a contar da data da assinatura.

Por meio de nota divulgada por sua assessoria, a vereadora Michelle Melo disse que não tem ligação com a empresa de seu pai, que atua no ramo de licitação há mais de 30 anos e independe de partidos e lideranças políticas. Ela também afirmou que a concorrência foi vencida dentro das exigências do edital.

“Enquanto médica, (Michelle) tem sua vida financeira desligada dos negócios empresariais da família. O posicionamento político da vereadora em nada tem a ver com os trabalhos realizados pela empresa que fez licitação pública de ampla concorrência feita pelo site do Banco do Brasil, vencendo o certame dentro das exigências do edital”, declarou a assessoria da parlamentar.

Por fim, a assessoria ressaltou que a vereadora manterá sua postura em busca da honestidade, transparência e, acima de tudo, cuidado com a população, dando voz a quem precisa e representando o povo do Rio Branco.

“Ela aproveita a oportunidade e convida a todos a acompanhar o trabalho que vem desenvolvendo e afirma continuará lutando com honra e determinação”, encerrou.