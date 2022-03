Bocalom faz analogia ao comparar servidor público com “touro” preguiçoso e gera protesto nas redes sociais

A última sexta-feira, 18, realmente não foi um bom dia para o prefeito Tião Bocalom (Progressistas). Além do constrangimento do prefeito e do governador na agenda do Presidente da República Jair Bolsonaro, Bocalom participou de uma outra agenda da educação que também rendeu polêmica.

Durante a inauguração de armazéns da Secretaria de Educação, o prefeito de Rio Branco resolveu fazer uma piada, já conhecida, sobre um touro que vira funcionário público e para de “trabalhar”. Mesmo afirmando desde o início que se tratava de brincadeira, o assunto virou polêmica.

“Agora é pra dar risada. Dizem que lá no Nordeste tinha um touro muito bom. Esse touro cobria as vacas e só nascia bezerro bonito. Dizem que a comunidade se reuniu e foram falar com o prefeito para que ele comprasse o touro para que ele cobrisse as vacas de todo mundo. O prefeito comprou o touro. Em um dia, se reuniu todo mundo para receber o touro que ia “comer” as vacas de todo mundo. O touro na arena e todo mundo esperando. Trouxeram a primeira vaca, o touro do jeito que estava sentado, continuou. Trouxeram uma vaca mais nova, o touro nem deu bola. Esqueçam a vaca e tragam uma novilha. O touro levantou, cheirou a novilha e deitou de novo. Aí o pessoal começou a vaiar. O dono vai no ouvido do touro, rapaz, você está me fazendo passar vergonha, você comia tudo que era vaca que tinha por aí e agora trouxeram até uma novilha e você continua deitado. O touro olhou para cima e disse: “Agora eu sou funcionário público”, encerrou o prefeito, seguido de sorrisos e palmas dos presentes.

O causo contado pelo prefeito foi suficiente para que o vídeo se espalhasse e para que opositores à atual administração municipal declarassem que a “brincadeira” foi um desrespeito aos servidores. O ac24horas conversou com Bocalom que destacou que é apenas uma piada e que a intenção foi valorizar os servidores. “Em toda solenidade que participo, afirmo aos servidores públicos que trabalhem com o coração e não apenas por conta do salário. A piada, que é muito conhecida, eu contei exatamente para dizer aos servidores que não permitam que nos comparem com o touro, para que ninguém nos enxergue como aquele servidor público que não gosta de trabalhar. A gente sabe que a maioria dos nossos servidores públicos são dedicados e a nossa gestão tem muito respeito por cada um”, afirmou o prefeito.

Veja o vídeo: