Sobrinho fere tio com canivete após discussão por causa de biribá

Dada a votação acachapante que Bolsonaro teve no Acre nas últimas eleições, não é novidade encontrar no estado quem admire em alta escala o controverso presidente. Alguns casos, porém, chamam a atenção.

É o que ocorreu com o mecânico José Macedo, que ganhou destaque do deputado federal Alan Rick em uma postagem no Facebook pelo grau da sua simpatia a Jair Bolsonaro.

O acreano que aguardava pela chegada do “mito” no aeroporto de Rio Branco, nesta sexta-feira (18, carrega na pele o seu amor pelo presidente.

“Na recepção ao presidente @jairmessiasbolsonaro encontrei o mecânico José Macedo. Será que ele gosta do presidente? Tatuou o nome dele no braço e uma caricatura na perna. Foi um prazer conhecer o José e testemunhar o carinho dos acreanos pelo nosso presidente”, registrou o parlamentar.

O Acre é um dos estados em que Bolsonaro conquistou maioria dos votos nas eleições de 2018, alcançando 77,22% no segundo turno daquele pleito. No primeiro turno, o presidente eleito teve 62,24% dos votos válidos no estado.

Em 2022, Bolsonaro continua aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas realizadas no Acre. De acordo com levantamento Big Data/TV Gazeta, divulgado no dia 7 de março passado, ele tinha 38% das intenções de voto contra 28% de Lula. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) sob o nº AC-04479/2022.