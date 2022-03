Jenílson afirma estar preparado para melhorar a saúde dos acreanos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) reativou em solenidade, nesta sexta-feira (18), o Centro de Especialidades em Saúde (CES), serviço cuja finalidade é proporcionar atendimento de saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho aos membros, servidores, colaboradores terceirizados e estagiários.

Componente da política de motivação e cuidados com o quadro funcional da instituição, o serviço reabre suas portas no prédio do MP acreano, que fica na Rua Benjamin Constant, no centro da capital. A nova estrutura vai oferecer atendimento ambulatorial em clínica geral, enfermagem, psicologia e terapias alternativas conhecidas como práticas integrativas.

A retomada dos atendimentos foi determinada pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, que na cerimônia assinou ato de regulamentação do serviço, o qual está previsto na Lei Orgânica do MP acreano, e ainda o ato de nomeações da equipe do órgão.

A solenidade contou com a presença do corregedor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, que foi responsável pela implantação do serviço no âmbito no MPAC, quando esteve à frente da instituição na condição de procurador-geral.

Participaram ainda os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ângelo Fabiano Farias e Jaime de Cássio Miranda, os quais compõem a comitiva que acompanha o corregedor nacional em sua primeira agenda no cargo, e integrantes da Corregedoria Nacional. A secretária de estado de Saúde, Paula Mariano, representou o governador do estado, e o secretário da Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco, Valtin José da Silva, representou o prefeito.

“Um pequeno passo no início da gestão”, assim resume o procurador-geral sobre o restabelecimento das atividades do CES. Destaca ele que o serviço ainda é embrionário, mas que tem a intenção de expandir sua capacidade de atendimento dentro das condições administrativas e também aumentar as parcerias com outras instituições. “É um sonho para todos nós ter novamente o CES. É um momento simbólico, de grandes emoções”, acrescentou.

“É necessário cuidar da saúde. O CES mostra uma nova perspectiva, que é importante, inclusive, para a Corregedoria Nacional. É importante que tenhamos um cuidado, uma dedicação à saúde dos membros, servidores e colaboradores do Ministério Público, para que possamos ter uma vida melhor, vivermos mais felizes, para que assim possamos sempre contribuir em nossas atividades para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada”, defendeu.

Para o corregedor nacional, o serviço é de suma importância para a vida e bem-estar dos membros e servidores. Ao lembrar da implantação em sua gestão, no contexto do projeto “Viver para servir”, iniciativa inclusive premiada e apresentada em congressos de saúde, Oswaldo ‘Albuquerque disse que o MPAC foi vanguardista com a criação do CES e que esse olhar de cuidado ocasiona repercussão no atendimento à população.

“Esse trabalho do MP não é somente para o bem-estar do servidor e do membro. A sociedade sente isso na melhoria do próprio atendimento do Ministério Público. Esse trabalho estruturante garante resultados para a sociedade. O CES é viver para servir, garante direitos, saúde e qualidade de vida. É garantia de um MP saudável”, afirmou.

De acordo com o diretor de Gestão com Pessoas, Cláudio Roberto Ribeiro, a ideia é equipar e ampliar o serviço futuramente, com atendimentos nas áreas de nutrição, odontologia, fisioterapia e educação física. De imediato, serão realizadas campanhas e programas de prevenção e qualidade de vida no trabalho, visando elevar o nível de saúde e bem-estar. A preocupação, segundo ele, é cuidar do quadro de forma permanente.

Mês da mulher

Na ocasião, o chefe do MP acreano assinou ato que que dispõe sobre as condições diferenciadas às mães lactantes para o exercício das funções institucionais. Por esse ato, procuradoras, promotoras e servidoras, sem prejuízo da remuneração, poderão optar pelo trabalho remoto por até seis meses, após o término da licença-maternidade.

O MPAC inova com a adoção de políticas que possibilitam a conciliação de trabalho com o convívio familiar, condições inclusive recomendadas pelo CNMP.

Já nesta segunda-feira (21), o CES inicia seu atendimento com uma ação especial por ocasião do mês da mulher. Em parceria com o Centro de Oncologia do Acre (Cecon), o espaço vai oferecer exames preventivos. Também serão ofertados outros serviços, como imunização e plantão psicológico.