Rio Acre pode ultrapassar a cota de inundação ao longo da próxima semana, diz CPRM

Neste domingo (20), exatamente às 10h33min (horário do Acre), terminará o verão e começará o outono aqui no estado e na maior parte do Brasil. E o último fim de semana deste verão será marcado por temporais, com chuvas torrenciais e possibilidade de raios, ventanias e até queda pontual de granizo na maior parte do Acre, segundo a previsão do pesquisador Davi Friale.

No site O Tempo Aqui, Friale explica que esse cenário é devido à chegada, na tarde deste sábado (19), de mais uma onda de frio polar, que será fraca e não causará friagem, mas a temperatura diminuirá sensivelmente no domingo e na segunda-feira, com máximas, durante o dia, entre 22 e 24ºC, em todos os municípios do estado. À noite, entretanto, a diminuição da temperatura será leve, com mínimas, ao amanhecer de domingo até terça-feira, entre 18 e 20ºC, nas regiões de Rio Branco e Brasileia.

No domingo, o céu estará encoberto, com ventos, entre moderados e fracos, com rajadas eventuais, soprando ininterruptamente da direção sudeste e chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia.

O Tempo Aqui alerta para o elevado volume de chuvas nos próximos dias, estimando que, entre sábado e segunda-feira, as chuvas somem mais de 100mm, em boa parte do Acre, sendo que, em alguns municípios, poderá superar 150mm, principalmente nas regiões de Brasiléia e Rio Branco e no alto curso dos rios Purus, Iaco, Tarauacá e Juruá.

Tendo em vista o mau tempo que se aproxima, Friale alerta a população e as autoridades para a alta probabilidade de ocorrência de sérios transtornos neste fim de semana, como alagamento de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores, danos às edificações e deslizamentos de terra, além do perigo potencial dos raios.