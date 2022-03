Bolsonaro vai reunir mais de 1,5 mil líderes evangélicos para falar de Cidadania Cristã no Acre

O site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, prevê que mais uma onda de frio polar chegará ao Acre neste sábado (19) deixando o tempo extremamente instável, com chuvas fortes, raios, ventanias e possibilidade de queda pontual de granizo, na maior parte do estado.

De acordo com Friale, a temperatura fica amena no domingo (20) e na segunda-feira (21), com céu encoberto e ventos moderados da direção sudeste. As temperaturas máximas devem ficar abaixo de 24ºC, na maioria dos municípios do estado, enquanto as mínimas, entre 18 e 20ºC, no leste e no sul do estado, e entre 20 e 22ºC, no centro e no oeste do Acre.

O tempo, no próximo domingo, será muito parecido com o do último fim de semana. Será a despedida do verão, que termina às 10h33 (horário de Rio Branco), dando lugar ao outono, a estação da transição entre o período chuvoso e o período seco no Acre e na maior parte do Brasil.

Nesta sexta-feira (18), por volta das 14h, O Tempo Aqui publica a previsão completa para o fim de semana.