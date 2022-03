Fernanda Hassem nega que prefeitura tenha recurso bloqueado

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), negou nesta quarta-feira (16) que o município da fronteira tenha sob bloqueio um crédito financeiro no valor de R$ 364.728,89 destinado a obras de recapeamento de ruas, como tornou público a vereadora Marinete Mesquita (PT) na última sessão da Câmara Municipal, realizada na terça-feira (15).

De acordo com a equipe da gestora, a vereadora petista interpretou equivocadamente os dados emitidos pela Gigov da Caixa Econômica Federal, que é o órgão responsável pelo acompanhamento de projetos junto a órgãos e entes públicos das esferas federal, estadual, municipal, judiciária federal e estadual e empresas estatais.

O economista Nevisson Tavares, que é servidor efetivo do município, esclareceu que o recurso citado pela vereadora consta em conta e que o termo “bloqueio” que aparece no documento significa apenas uma formalidade do processo de liberação da verba, que só ocorre quando a empresa contratada insere os dados exigidos pelo sistema Siconv.

“Para o desbloqueio de pagamento, a empresa contratada precisa executar os serviços de recapeamento, elaborar as medições e inserir os dados no Siconv, que é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. Só após esse trâmite é gerado o desbloqueio para o pagamento dos serviços realizados”, explicou.

Mesmo sendo colega de partido de Fernanda Hassem, a vereadora Marinete Mesquita proferiu, durante a sessão, duras críticas contra a gestora de Brasiléia, a quem chamou de “envaidecida política” e usou a expressão “a cutia cuidando do rabo do macaco esqueceu do próprio rabo”, sugerindo que Hassem se incomoda com o trabalho do prefeito Sérgio Lopes, da vizinha Epitaciolândia.

Em publicação do jornal O Alto Acre, a prefeita Fernanda Hassem comentou a repercussão a respeito do assunto e disse que o papel dos poderes é o de focar no desenvolvimento e no bem-estar da população, e não em interesses pessoais, como, segundo ela sugeriu, ocorreu no caso da desinformação levada pela vereadora Marinete Mesquita à tribuna da Câmara.

“Lamento que a desinformação tenha chegado até a tribuna da Câmara Municipal, por uma representante do povo. Fazemos todo o esforço possível para garantir recursos e emendas e, muitas vezes, por questões políticas e/ou pessoais, o bem coletivo foi esquecido”, disse a prefeita petista que, segundo fontes ligadas à política no município, está prestes a desembarcar do partido.