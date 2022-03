2º repasse do FPM de março cai nesta sexta-feira (18) na conta das 22 prefeitura do Acre

Será depositado nesta nesta sexta-feira (18) nas contas das 22 prefeituras acreanas o 2º repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste mês de março no valor total de R$ 6.586.831,89.

No País, o repasse é de R$920.420.912,06, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 1.150.526.140,08.

O FPM é creditado a cada dez dias. No segundo decêndio, a base de cálculo é dos dias 01 a 10 do mês corrente. Esse decêndio geralmente é o menor do mês e representa em torno de 20% do valor esperado para o mês inteiro.

De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o segundo decêndio de março de 2022, comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou uma queda de 14,35% em termos nominais (valores sem considerar os efeitos da inflação). O acumulado do mês, em relação ao mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 17,37%.

Veja todos os valores:

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/nota-decendial/NOTA_FPM_2_Mar%C3%A7o_2022.pdf