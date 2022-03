Decreto estabelece que liberação do não uso de máscaras é apenas em locais abertos

O governador Gladson Cameli declarou ao ac24horas na noite desta terça-feira, 15, que permanece no Progressistas para a disputa das eleições estaduais deste ano, onde deve concorrer à reeleição ao governo do Estado.

Segundo informações repassadas ao ac24horas pelo chefe do executivo acreano, ele esteve reunido na última segunda-feira, 14, com o presidente do partido, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, onde ficou deliberado os ajustes finais para que siga na sigla. “Fico no Progressistas e vou disputar a reeleição ao governo. Estou em busca que todos sejam contemplados”, declarou Cameli.

No entanto, os rumores de que Cameli deveria se filiar ao União Brasil não eram inverídicos. “Existia sim essa possibilidade pela ligação de amizade que tenho com Rueda, é um amigo pessoal”, comentou.

Além da permanência do governador no partido, informações de bastidores dão conta que a senadora Mailza Gomes decidiu recuar na sua candidatura ao Senado da República e deverá disputar uma cadeira de deputada federal com o apoio de Gladson.

Existe a possibilidade de na quarta-feira, 16, Gomes fazer uma convocação oficial onde deve abrir mão do senado para fortalecer o partido na Câmara Federal. Com a decisão de Mailza Gomes, Gladson deverá escolher, enfim, seu candidato ao Senado da República. Os nomes mais cotados são os do deputado federal Alan Rick ou da pré-candidata Márcia Bittar.