Caixa d’água que apresentava risco de cair em escola é demolida em Rio Branco

As obras de demolição da caixa d’água que havia declinado e ameaçava cair, já foram praticamente concluídas na região do Conjunto Tucumã, na capital acreana. Agora, faltam apenas as colunas de sustentação que não apresentam mais nenhum perigo aos moradores. “Agora posso ficar em casa tranquila”, comentou Neusa de Souza Aguiar, que tem dois netos que estudam na escola municipal Padre Peregrino, próximo de onde ficava a estrutura.

O drama de funcionários, alunos e pais começou em 2020, quando membros da própria comunidade escolar descobriram que a enorme caixa d’água responsável pelo abastecimento d’água havia perdido alguns centímetros e ameaçava cair, provocando uma tragédia.

Desde setembro do ano passado, com a previsão de conclusão em dois meses, que as obras de demolição da caixa d’água foram iniciadas e até o início do mês de fevereiro nem 10% havia sido concluído. De repente, devido às constantes reclamações de moradores, e direção da escola prejudicada que ameaçava não iniciar as aulas, os trabalhos foram acelerados e agora a demolição está praticamente concluída.