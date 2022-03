Mazinho deixa o MDB para se filiar ao PL, garante apoio a Gladson e desiste de ser candidato em 2022

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, está de saída do MDB. O gestor da terceira maior cidade do Acre vai pedir sua desfiliação do MDB para se filiar ao PL, à convite do Senador Márcio Bittar. Outra decisão de Serafim é não mais ser candidato a deputado federal. Ele vai permanecer na prefeitura e vai lançar sua esposa, Meire Serafim, atual deputada estadual para concorrer a uma vaga no Congresso.

O ac24horas conversou com exclusividade nesta manhã de terça-feira, 15, com Mazinho que está em Brasília. O prefeito de Sena conta o motivo de está deixando o MDB. “Eu tive diversas conversas com o Flaviano e o Vagner Sales sobre a minha vontade de disputar uma vaga para deputado federal. Fiz essa conversa um mês atrás com toda a executiva. A única condição que fiz foi de que a Meire fosse a primeira suplente da Jéssica Sales. Ia fazer esse sacrifício de renunciar ao mandato. Acontece que eu soube da intenção do MDB de dar a primeira suplência ao Jarbas Soster. Procurei o Flaviano e o Vagner e nenhum me garantiu e ainda ouvi que se quisesse sair do partido, poderia sair”, afirma Mazinho.

O prefeito de Sena Madureira foi até Brasília, onde após abrir várias conversas, foi convidado pelo Senador Márcio Bittar e aceitou se filiar ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

“Sentei com o Senador Márcio Bittar e vou com todo o meu grupo para o PL. Conversei com o presidente Waldemar da Costa Neto. Também decidi que irei permanecer na prefeitura e vou lançar a minha esposa, Meire Serafim para disputar a eleição para deputado federal”, anunciou Serafim.

Apoio a reeleição de Gladson

As novidades na capital federal não ficaram apenas no anúncio da ida de Mazinho e seu grupo ao PL. Em uma longa conversa no hotel onde está hospedado, Serafim e Gladson tiveram uma conversa onde, garante, que superaram as desavenças e que vão caminhar juntos. “Sentei com o governador e passamos uma borracha em tudo que aconteceu. Nem o meu coração, nem o coração do Gladson têm mágoa. Pelo bem de Sena Madureira, vamos voltar a caminhar juntos e eu vou apoiá-lo para a reeleição, assim como vou apoiar a Márcia Bittar”, disse.

Para a vaga de Meire Serafim na Assembleia Legislativa do Acre, Mazinho vai lançar a candidatura de seu atual secretário de finanças Getulião Saraiva.