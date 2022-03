Com as bênçãos dos “cabeças brancas”, Mara e Rocha se filiam ao MDB e formam grupo forte nas eleições 2022

A deputada federal Mara Rocha e o vice-governador Major Rocha se filiaram ao MDB na manhã desta terça-feira, 15, em cerimônia realizada na sede do partido, em Rio Branco. O ato contou com as boas-vindas do presidente da sigla, deputado Flaviano Melo, liderando o time de “cabeças brancas”, Ariosto Miguéis , Macapá e Chagas Romão, baluartes do glorioso. Mara entra no partido para ser pré-candidata ao governo e Rocha ingressa para ser pré-candidato a deputado federal.

A cerimônia iniciou com a apresentação de um vídeo em que o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, dá boas vindas aos novos filiados. “O MDB do Acre mais uma vez se fortalece para ajudar o Acre e o Brasil”. A deputada federal Jéssica Sales, que está em tratamento de câncer fora do Estado, também deu boas-vindas aos irmãos Rocha.

“Quero cumprimentar a minha colega Mara Rocha e o nosso vice-governador Major Rocha. Quero cumprimentar o nosso senador Sérgio Petecão e fizer que sua ficha de filiação está pronta. Aqui é um porto seguro porque aqui não tem dono. Aqui ninguém manda, aqui todo mundo dar suas ideias, todo mundo discute e eu fico feliz e realizado. Essas figuras chegaram hoje para ajudar o MDB a crescer. Sejam bem-vindos, a casa é de vocês”, disse Flaviano.

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, lembrou que faz política há 40 anos e afirmou que o processo político é dinâmico. “Esse é o processo normal da política. Durante 20 anos tivemos embate contra o PT. Foi um embate político, ideológico. Lutamos muito fazer essa mudança que conseguimos na última eleição. Buscamos a mudança real, mas infelizmente o nosso pensamento de mudança ficou no desejo, no pensamento porque quando o governo assume o maior desastre. Nós do MDB não ficamos ressentidos por falta de secretarias e cargos. Não precisamos disso. Nós vemos um governo que prometeu tanto se derramar a nada”, disse o emedebista.

A filiação de Rocha e Mara contou a presença do senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo, que fez questão de prestigiar o ato. Outro militante presente foi Evandro Rosas, representante do também pré-candidato ao governo pelo PSB, que também deu boas-vindas ao novos filiados.

“É uma prazer está com essa família maravilhosa. Fiz questão de está aqui. O MDB não é nosso adversário. O PSD tá longe desse governo a mais de anos e o MDB está saindo agora. Neste exato momento tem milhares de servidores na frente do Palácio. Existem milhares de pessoas passando fome no Acre e temos que mudar isso. É muito difícil ter que explicar o desvio de R$ 800 milhões dos cofres públicos”, afirmou Petecão ao se lembrar da operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal em dezembro, que teve como alvo o governador Gladson Cameli.

O vice-governador Major Rocha agradeceu ao MDB e lembrou que existem forças poderosas agindo para rifar candidaturas ao governo. “Quero dizer o Petecão que meu sonho era contar com você no primeiro turno, mas com certeza contaremos contigo no segundo turno. Ou contaremos com você ou você contará com a gente, eu tenho certeza”, disse o novo emedebista, afirmando que a sigla está disposta a enfrentar o atual governo.

Mara Rocha encerrou o evento afirmando que a filiação ao MDB é o momento mais importante de sua vida política e de seu irmão, Rocha. “É um momento de gratidão e obrigado por nos deixar entrar na casa de vocês. Infelizmente vocês sabem que forças ocultas tentam tirar candidaturas ao governo. Todos sabem que estávamos fortalecendo o PL. A ideia do atual grupo é acabar com a democracia e tirar opções de candidaturas ao governo”, disse a parlamentar afirmando que entra no partido para somar.