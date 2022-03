Xapuri tem a gasolina mais cara do Alto Acre, apesar da menor distância para Rio Branco

O preço da gasolina comum em Xapuri, a cerca de 180 quilômetros de Rio Branco por via terrestre, chega a ser mais alto do que em Assis Brasil, a cidade mais distante de Rio Branco por via terrestre entre as quatro que fazem parte da regional do Alto Acre, localizada a 340 quilômetros da capital acreana.

Pela lógica do custo do frete, a cidade que deveria ter o combustível mais barato tem, na prática, o mais caro. Xapuri tem o preço do litro da gasolina comum variando entre R$ 7,74 e R$ 7,77 nos dois postos existentes na zona urbana. Em um terceiro posto, no Entroncamento da BR-317, o produto custa R$ 7,72.

Em Brasiléia e Epitaciolândia, o ac24horas consultou preços da gasolina comum em dois postos. Ambos têm o litro do combustível sendo vendido ao preço de R$ 7,60 nesta segunda-feira (14). Em Assis Brasil, onde há apenas um posto de combustível, a gasolina comum está custando R$ 7,73.

A alta é resultante da elevação do preço médio de venda dos combustíveis praticado pela Petrobras para com as distribuidoras, que passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro no caso da gasolina, um aumento de 18,8%, e de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro no caso do diesel, uma alta de 24,9%.

A estatal comunicou a variação na semana passada mesmo diante da pressão do governo federal para que o preço dos combustíveis não fosse elevado frente à escalada da cotação do petróleo no mercado internacional em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, cujo barril superou US$ 130.

Com o reajuste no preço dos combustíveis, municípios isolados do Acre, como é o caso de Jordão e Marechal Thaumaturgo passaram a ter a gasolina custando mais de R$ 10. Na primeira cidade, o litro chegou a R$ 11,56 – um dos mais caros do país. Na outra, o único estabelecimento terrestre do município cobra R$ 10,55.