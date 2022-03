Perpétua alfineta entrada de Márcia na política: “não tem que entrar pelo esgoto”

A entrevista à Rádio e TV Juruá em Cruzeiro do Sul na última sexta-feira, 11, da pré-candidata ao senado, Márcia Bittar – professora afastada das salas de aula- onde disse que os profissionais da educação no Brasil incentivam as alunas à prática de relações sexuais com os próprios pais, com adultos e até com animais, foi rebatida pela deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB nesta segunda-feira, 14, por meio das redes sociais.

A parlamentar alegou que o casal Bittar só busca privilégios. Além disso, Almeida sugeriu que Márcia Bittar possa entrar na política pela porta da frente e não pelo esgoto. “Dói demais ver uma mulher falar uma mentira dessa. Marcia Bittar, a Sra quer vir para a política? Venha, queremos mais mulheres na política, mas tem que entrar pela porta da frente, não pelo esgoto. Aqui no Acre a gente aprende desde cedo a dar valor a verdade e a ter respeito com as pessoas”, declarou.

Por fim, Perpétua destacou que Bittar precisa conhecer melhor a realidade dos profissionais da educação no Acre e se solidarizou com o ocorrido no Vale do Juruá. “Márcia, você conhece mesmo a realidade das famílias acreanas? Conhece as mulheres, professoras, que se dedicam à Educação de alunos e alunas? Sua agressão, Márcia Bittar, atinge toda a comunidade escolar, inclusive pais e mães.

Minha solidariedade para nossas professoras e professores, vocês merecem respeito e verdade”, comentou.