Gramado não suporta quantidade de jogos e rodada do estadual é adiada

Foto: Artur de Oliveira

Os dois jogos que deveriam ter sido realizados neste domingo, 13, pelo Campeonato Acreano precisaram ser adiados por conta das péssimas condições do gramado do estádio Florestão. Aliás, uma das partidas, Independência e Galvez, ainda chegou a ser jogada por 15 minutos, quando o árbitro da partida, Francisco Lira, encerrou o jogo.

Com isso, a outra partida que seria disputada entre Adesg e Vasco precisou também ser cancelada. Esta é a segunda rodada da competição que precisa ser adiada por conta das condições do campo.

O gramado do Florestão não tem suportado a carga de jogos e as constantes chuvas neste período do ano, já que por conta da Arena da Floresta ainda não ter sido liberada para receber partidas, todos os jogos do futebol profissional acontecem no estádio da Federação de Futebol do Acre (FFAC).

Após 145 dias de ter recebido o último jogo oficial, Arena da Floresta ainda não foi usada em 2022

No dia 20 de outubro de 2021, o estádio Arena da Floresta recebeu o último jogo oficial do ano, na derrota do Rio Branco pela Copa Verde. Apesar de estarmos na metade de março, mais de 140 dias depois, o que chama a atenção de forma estranha é que o estádio não tenha condições de receber nenhuma partida até agora, mesmo com o campeonato acreano tendo data definida desde o ano passado.

Chegando a metade do terceiro mês do ano e a Arena da Floresta ainda não ter sido liberada causa revolta entre a comunidade esportiva. “Isso é um absurdo, estamos na metade de março e a Arena ainda não foi liberada. O início do Campeonato Acreano está marcado há muito tempo e em todo lugar quando termina uma temporada, o estádio é fechado para recuperação do gramado para a temporada seguinte, menos aqui no Acre. O campo da Federação tem aguentado demais pela quantidade de chuva que tem caído. A falta de outro estádio está prejudicando seriamente o futebol do Acre”, diz um dirigente que prefere não se identificar.

As críticas da comunidade esportiva são a de que o excesso de peladas autorizadas pela administração do estádio no final do ano castigaram o gramado. O ac24horas procurou Júnior Santiago, diretor de esportes do governo do estado, que preferiu não falar sobre o assunto e encaminhou a reportagem para a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. As informações serão publicadas assim que obtivermos uma resposta.