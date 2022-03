Filho do deputado Chico Viga perde controle de SW4 e colide contra poste na Avenida Ceará

O estudante de 19 anos, Cauã Esdras Viga, filho do deputado estadual Chico Viga (Podemos), se envolveu em mais um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, 14, ao dirigir uma Hilux SW4, de cor branca, pela Avenida Ceará, em Rio Branco, e colidir contra um poste de energia do canteiro. A batida ocorreu em frente ao Palácio do Comércio.

O ac24horas apurou que assim que houve a batida, o motorista se evadiu do local. Antes mesmo da chegada dos Agentes do RBTrans, o veículo foi retirado do local do acidente. Como a batida chamou atenção, dezenas de fotos e vídeos começaram a circular nas redes sociais e as autoridades identificaram a placa e chegaram ao nome do proprietário, o deputado Chico Viga. O dono do veículo e o motorista deverão ser autuados.

Essa não é a primeira vez que o filho do parlamentar se envolve em um acidente. Em dezembro 2019, logo após a um show do cantor Gusttavo Lima, no Parque de Exposições da capital. Na época, ele tinha 16 anos e foi detido por dirigir embriagado e fazer manobras perigosas, o que chamou atenção da polícia na época. Uma perseguição foi iniciada e Cauã e outro jovem foram detidos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Cauã no local do acidente. Ninguém se feriu na colisão. A reportagem procurou o deputado, mas não obteve retorno nas ligações.