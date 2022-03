Após anúncio dos irmãos Rocha no MDB, esposa de Flaviano é exonerada de cargo no governo

Luciana Videl de Moura, esposa do deputado federal e presidente estadual do MDB no Acre, Flaviano Melo, foi exonerada do cargo de diretora que ocupava na secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA) pelo governador Gladson Cameli. A exoneração saiu na edição desta segunda-feira, 14, do Diário Oficial.

A saída da esposa do comandante do MDB acreano é reflexo da chegada do vice-governador Wherles Rocha e de sua irmã, a deputada federal Mara Rocha ao partido e a possibilidade já declarada por Flaviano de Mara ser a candidato do partido ao governo do estado, enfrentando Gladson pelo comando do Palácio Rio Branco. O ato de filiação dos dois está previsto para acontecer nesta terça-feira, 15.

O curioso é que mesmo Luciana tendo anunciado ainda no sábado, 12, que iria pedir demissão, o decreto de exoneração não saiu com a expressão “a pedido”, como é comum nos casos em que é o próprio comissionado que pede sua saída do governo.

A expectativa agora é a situação dos mais de 30 comissionados que foram indicados por Flaviano e o MDB, que Gladson deve decidir se os mantém ou exonera dos cargos que ocupam o governo.