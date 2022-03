Acusado de tentar matar líder comunitário deverá se apresentar na DHPP

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão aguardar que os acessos ao Projeto de Assentamento Moreno Maia deem condições de tráfego para complementar o trabalho de investigações de dois homicídios ocorridos na região durante o final de semana. Um deles é do agricultor Edmar de Oliveira Sales, de 42 anos, cujo cadáver foi encontrado no meio da pista do ramal do Circular, no domingo (13). Ele foi morto com diversas facadas.

As poucas informações a respeito do caso foram dadas aos policiais da especializada pelo pai da vítima, que não tinha a mínima ideia do que ocorreu e muito menos da autoria. De acordo com ele, o filho estava participando de uma bebedeira e teria saído do local afirmando que viria para casa. Horas depois, já no domingo, Edmar Oliveira foi encontrado morto com diversas facadas no ramal do Circular, onde morava.

Somente depois de ouvir testemunhas é que o delegado Ricardo Casas, plantonista da DHPP no final de semana, se pronunciará a respeito, inclusive sobre as causas e autoria do homicídio. Para o resgate, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) contou com o apoio da Polícia Ambiental e de agentes da DHPP devido às péssimas condições de acesso ao local do crime.