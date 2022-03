Maconha e cocaína no valor de mais de R$ 700 mil são apreendidas em Cruzeiro do Sul

O novo reajuste dos combustíveis causou o aumento no valor cobrado no transporte de pessoas e mercadorias entre as zonas rural e urbana de Cruzeiro do Sul. No município, o litro do diesel custa R$ 7,80 e o da gasolina, R$ 8,30.

Nos ramais e estradas, são os caminhões, toyotas e pampas que transportam os agricultores dos ramais para a cidade, inclusive para a venda de seus produtos nos mercados de Cruzeiro. No retorno, os produttores levam feira e outros itens.

O valor da passagem que antes variava entre R$ 15,00 a R$ 25,00 dependendo da localidade, foi reajustado em R$ 5,00 e dependendo da distância, o valor aumenta. Entre Cruzeiro do Sul e o Rio Liberdade, por exemplo, o valor cobrado passou de R$ 20,00 para R$ 25,00, sendo R$ 50 a ida e volta.

O representante dos caminhoneiros e pampeiros, Ademar Barbosa de Oliveira, cita que não havia como a categoria absorver esse aumento no valor do diesel , sem repassar para a clientela. ” Quanto mais longe, mais consumo de combustível e mais cara a viagem. Com a situação que nós estamos vivendo, do diesel a esse preço, não tem mais como manter a passagem o valor que estava”, disse.

Angélica Lopes, que mora na BR-364 e se desloca para Cruzeiro do Sul para receber o dinheiro do Bolsa Família e fazer feira, disse que não esperava esse aumento. ” Eu recebo R$ 400 e só no transporte vou gastar R$50, que faz falta pra comprar a comida que tenho que levar pra casa “, relata.