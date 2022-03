Presidente de bairro em Rio Branco é alvejado com dois tiros pelo vizinho após discussão

Adalcimar Pereira de Souza, 53 anos, presidente do bairro Albert Sampaio, em Rio Branco, foi alvejado com dois tiros na manhã deste sábado, 12, após se envolver em uma discussão com o vizinho, identificado por Arlesson Freitas, em sua residência, localizado no km 12 da BR-364, no bairro Albert Sampaio, na região do Segundo Distrito da capital.

De acordo com as informações apuradas por parte de familiares da vítima, Adalcimar estava em sua própria residência participando de uma bebedeira com o autor do crime, quando acabou tendo uma discussão que evoluiu para uma luta corporal. Em seguida, após a vítima cair no chão, o criminoso, de posse de uma arma de fogo, acabou efetuando dois disparos que acertaram o rosto e o abdômen de Adalcimar. Após o crime, o homem fugiu do local tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. No local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e estabilizaram o quadro clínico da vítima que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações em busca de tentar localizar o autor dos disparos. Entretanto, até o momento, ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.