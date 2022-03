Gladson anuncia convocação de 124 aprovados do Cadastro de Reserva da Polícia Civil

Após as críticas e vaias feitas por militares durante a solenidade de entrega de viaturas no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco, o governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou a convocação de 124 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil, que aguardam o chamamento desde o lançamento do certame em 2017. O decreto de convocação foi assinado e deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Em seu pronunciamento, o chefe do executivo fez um grande anúncio aos presentes referentes a sua promessa de campanha de 2018. “Eu chamei todos do cadastro de reserva da Polícia Militar. Estou convocando 124 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil. Mentiroso não, eu tenho CPF, reconheço o que prometi mas é melhor reclamar hoje do que amanhã estarem chorando por não ter o pagamento em dia. Atrasar a folha de pagamento está fora do meu vocabulário”, declarou Cameli.

A solenidade ocorreu para a cerimônia de formatura de 98 alunos soldados do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Além disso, houve a entrega de armamento, veículos e munições. Sendo 19 viaturas policiais, 4 quadriciclos e uma carreta para quadriciclo na ordem dos R$ 2,8 milhões de reais.

Por fim, o governo assinou duas ordens de serviço na ordem de quase meio milhão de reais: uma para executar serviços de engenharia para construção de cercamento de todo o perímetro do CIEPS, no município de Rio Branco – Acre, graças ao Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda – PEC/GER-AC e a segunda para a execução de serviços de engenharia para Vestiários do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça – CIEPS, no município de Rio Branco.

Quanto as melhorias, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima (Progressistas), fez um discurso em nome do filho, deputado estadual Whendy Lima, que destinou emendas para aquisição de equipamentos para fortalecer a segurança pública. Na ocasião, Lima agradeceu o aumento dado por Cameli nas emendas parlamentares dos 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa. “O ato do governador em conceder mais emendas para os parlamentares. Nenhum outro governante teve essa coragem de tomar essa atitude. Parabéns governador Gladson Cameli”, declarou.

O deputado federal, Alan Rick (DEM), fez questão de parabenizar o governo pelos investimentos na segurança do estado. “O senhor foi o governo que mais investiu na segurança pública. Eu tenho alegria em ter lhe ajudado na alocação de recursos para a segurança pública. Algo em torno de mais de R$ 18 milhões”, ressaltou.