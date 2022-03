Servidores da Educação endurecem discurso em protesto na Casa Civil e Avenida Brasil fica bloqueada

O café da manhã do trabalhador da educação na manhã desta quinta-feira, 10, foi na greve realizada pela categoria. Os professores e demais servidores da educação se reuniram em frente à Casa Civil, no centro de Rio Branco, onde aproveitaram o café para discutir o andamento do movimento grevista. O trânsito na região segue congestionado.

Os professores reivindicam principalmente reajuste salarial. A quinta-feira, 10, é um dia importante para os servidores da educação, já que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) analisa se é ou não recomendável o governo conceder aumento do abono salarial.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, afirmou que já houve avanço no município, mas que as negociações continuam paradas no governo estadual.

“Estamos aqui pressionando o governo a dialogar com a categoria. Na prefeitura já tivemos um retorno, mas aguardamos uma melhoria na proposta. Vamos nos dividir hoje para ir até o TCE acompanhar a votação do relatório que pode autorizar o aumento do abono salarial, enquanto os servidores municipais vão para o Terminal Urbano. Dinheiro tem, o que falta é sensibilidade por parte do governo”, afirma.