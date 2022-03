Inquérito que apura compra de 70 mil frascos de álcool em gel na gestão de Socorro Neri é instaurado pelo MP

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que também é médico, caminhou junto com os servidores da saúde na manifestação realizada na manhã desta terça-feira, 8, em que os sindicatos confirmaram a greve em todo o estado.

De acordo com o parlamentar, mais uma vez o governo do Acre não cumpriu com a palavra com os servidores da saúde. “No final do ano passado reunimos representantes dos sindicatos e do governo que prometeu que em janeiro deste ano iria publicar o edital de concurso público e em março encaminhar à assembleia a proposta de reajuste dos servidores. Mais uma vez o governo não cumpriu com sua palavra”, diz Jenilson.

O parlamentar disse que não tem dúvidas de que as propostas de reajuste aos servidores serão aprovadas o mais rápido possível se o governo as encaminhar à Aleac. “Chegando lá, a gente vota, aprova e concede o reajuste aos servidores. Não tem nenhum deputado que vote contra um projeto desses, só basta que o governo honre com o que prometeu”, explica.