Grupo tático apreende mais de três quilos de maconha e cocaína em ônibus

A fase estadual da edição de 2022 do Programa Jovem Senador, lançado pelo Senado Federal, está chegando ao fim. Os participantes serão selecionados por meio de um concurso de redação realizado em escolas públicas de ensino médio de todo o país.

Os estudantes da rede pública estadual do Acre que desejem participar do concurso têm até o dia 18 de março para enviar suas redações à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, que vai escolher os três melhores textos.

Estas redações irão concorrer à próxima fase do programa, onde uma comissão julgadora escolherá, dentre os finalistas de todos os estados, os 27 estudantes que serão aclamados jovens senadores ou senadoras.

Com o tema 200 Anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã, a décima edição do Jovem Senador proporcionará aos alunos eleitos e seus respectivos professores orientadores a oportunidade de participar da Semana de Vivência Legislativa, que ocorrerá no período de 27 de junho a 1 de julho de 2022, em Brasília.

Durante esta vivência, os jovens terão a oportunidade de elaborar proposições legislativas que podem ser aceitas como projetos de lei pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Desde o início do projeto, já foram apresentadas 54 proposições, sendo 40 aceitas como projetos de lei do Senado e 2 como propostas de emenda à Constituição.

Cada escola pode participar com uma redação. O texto manuscrito deve ser escaneado e enviado junto com a ficha de inscrição ao endereço eletrônico [email protected] A coordenação do programa também disponibiliza o contato 68 99971-2379 para outras informações. Todo o regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site Jovem Senador.

Calendário da Edição 2022

Entrega das redações – Até 18/03/2022

Seleção dos finalistas estaduais – até 18/04

Anúncio dos 27 jovens senadores e senadoras – 6/05

Anúncio do vencedor do Concurso de Redação – 11/05

Semana de Vivência Legislativa – 27 de junho a 1 de julho de 2022