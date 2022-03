Com 19 inscritos, Bolsa Permanência para indígenas só obteve 7 vagas na Ufac

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, declarou na noite desta quarta-feira, 9, que os profissionais devem realizar uma nova manifestação no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e na Casa Civil na manhã de quinta-feira,10.

Segundo ela, a manifestação é necessária para que o governo possa cumprir o acordo judicial firmado em 2021. Nascimento contou que do total de itens aceitos no acordo, somente um foi cumprido, que foi o fornecimento de internet e notebook para os profissionais. A manifestação visa também ajustes na tabela do PCCR, correção inflacionária e outros pontos.

Já os servidores municipais devem fazer uma manifestação em frente a prefeitura da capital cobrando uma contraproposta do órgão da educação.

Os servidores de Rio Branco cobram a reformulação de Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR), piso nas carreiras aos professores, com 50% de diferença do nível médio para superior, piso de uma única parcela aos professores, piso dos funcionários de escolas que é de R$ 1.400, a proposta do Sinteac é de R$ 1.956. Além disso, eles se colocam contra a proposta da prefeitura de aumentar tempo de serviço para progressão salarial e pedem a convocação efetiva do concurso de 2018.

Já os servidores do Estado pedem reformulação do plano de cargos e carreiras do Estado, concurso público estadual, prestação de contas da Secretaria Estadual de Educação, adesão do piso nacional para os professores, que é de R$3.800 para 40 horas e salário mínimo para demais servidores e mais R$ 50% em cima do piso nacional.