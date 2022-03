Saiba o que acontece quando um imóvel não é arrematado num leilão

Se você está pensando em comprar um imóvel, talvez optar pelo leilão seja uma boa opção para conseguir realizar o seu sonho. No entanto, algumas pessoas ainda ficam com receio de adquirir bens duráveis em leilões, visto que ainda existe pouca informação sobre esse tipo de trâmite.

Existem muitas vantagens de comprar imóveis em leilões, mas mesmo com tantas vantagens, alguns imóveis não são leiloados no primeiro leilão. Isso porque, nem todo mundo que deseja adquirir um imóvel conhece o processo de compras em leilões e nem a segurança que esse tipo de compra oferece.

Se você está interessado em saber mais sobre os leilões de imóveis, hoje vamos te dar algumas informações que você precisa saber. Preparamos esse artigo com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas comuns que pessoas interessadas em leilões precisam saber, antes de dar o lance em um imóvel.

Fique com a gente e veja também as vantagens que você pode obter por comprar imóveis de leilões.

Por que alguns imóveis vão para leilão?

Se você é novo na área de leilões talvez se pergunte porque alguns imóveis vão parar em um leilão. Isso pode acontecer por alguns motivos.

Um motivo muito comum para um imóvel ir para leilão é em razão de hipoteca. Quando alguém deseja fazer um empréstimo ou financiamento e possui um imóvel quitado em seu nome, pode oferecer como garantia para pagamento do empréstimo ou financiamento o seu imóvel e hipotecá-lo.

A partir do momento em que o contrato é assinado, o imóvel deixa de ser propriedade da pessoa e passa a ser propriedade do banco, até que o empréstimo ou financiamento seja quitado.

Em caso de inadimplência do empréstimo ou financiamento por parte do contratante, o imóvel pode ser penhorado pelo banco em que o empréstimo ou financiamento foi feito, com o objetivo de quitar a dívida que foi feita.

O banco pode vender esse imóvel da forma habitual, contratando uma imobiliária e colocando o imóvel em questão à venda.

No entanto, caso o imóvel não seja vendido em um prazo determinado pelo banco, o banco pode escolher colocar o imóvel para ser vendido em leilão, com o objetivo de vendê-lo mais rápido.

Outro fator que pode levar um imóvel a leilão é o no caso da alienação fiduciária. A alienação fiduciária ocorre no caso de financiamento de um imóvel.

Quando você compra um imóvel por financiamento, o imóvel pertence ao banco até a quitação da dívida, em caso de inadimplência das parcelas de financiamento, o imóvel pode ser penhorado pelo banco e levado a leilão.

Quais são as vantagens de comprar imóveis em um leilão?

Para quem perde um imóvel para o banco, pode ser muito triste ver o seu imóvel indo parar em um leilão, mas infelizmente, esse é o preço que se paga pela inadimplência.

Mas para quem deseja comprar um imóvel, o leilão pode ser uma boa oportunidade para a realização de um sonho. Existem algumas vantagens de comprar em um leilão. Veja apenas algumas delas.

Economia

A principal vantagem de comprar um imóvel em leilão é a economia que você vai conseguir fazer. Em um leilão você pode adquirir um bom imóvel por 60% do seu valor ou até menos. O que vai te ajudar a economizar muito.

Tempo

Além da economia, você pode adquirir um imóvel de forma mais rápida por meio de um leilão, visto que os trâmites são mais rápidos do que esperar um imóvel ser construído.

Oportunidade

Por conta da crise atual, estão surgindo muitas oportunidades de imóveis para comprar por meio de leilões. Com isso, você tem opções de escolher entre imóveis simples e também imóveis de alto padrão, por um preço mais acessível.

O que a lei determina para imóveis que não são arrematados em leilões?

Mas e se um imóvel não for arrematado em um leilão? o que a lei determina nesses casos? Veja a seguir mais informações sobre essas questões.

Judiciais

No leilão judicial, que diz respeito a hipoteca do imóvel, por exemplo, o imóvel que não é arrematado pela primeira vez em leilão, passa por um novo leilão, com o preço reduzido, a fim de ser arrematado com maior facilidade.

Caso não haja lance no segundo leilão do imóvel, o banco segue para uma licitação aberta ou fechada e se não houver sucesso novamente, ele segue para a venda direta.

Extrajudiciais

No caso dos leilões extrajudiciais, como por exemplo, alienação fiduciária, ocorre o mesmo processo do leilão judicial.

No entanto, nesses casos, o devedor pode recorrer na justiça para permanecer no imóvel, caso não haja venda por meio de leilão ou venda direta.

Em alguns casos, onde o devedor pagou a maior parte do imóvel, o juiz pode decidir a favor dele e conceder o perdão das dívidas e reaver o imóvel para o devedor.