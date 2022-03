Longo homenageia mulheres e destaca ação delas no governo

Em seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo fez um agradecimento e uma homenagem às mulheres acreanas por conta do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de maio.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para parabenizar, especialmente, as suas colegas de parlamento, as deputadas Maria Antônia, Meire Serafim e Antônia Sales.

“Temos as mulheres como força indispensável na construção de um mundo melhor, como esteio da família. Elas estão por todos os lugares e devem assumir os espaços que desejam, com autonomia e a coragem que possuem. Em especial, quero aqui cumprimentar todas as acreanas a partir das minhas colegas de bancada que exercem um papel tão fundamental nessa casa”, destacou o líder do governo.

Longo também usou uma parte da sua fala para defender o governador Gladson Cameli de alguns ataques, após o chefe do executivo ter sido acusado de misoginia por dizer que usaria uma saia se conseguisse inaugurar a ponte da Sibéria, em Xapuri – obra que já recebeu assinatura da ordem de serviço no último sábado (5).

“O governador não é misógino e mostra isso na sua prática. Não promove autonomia das mulheres apenas no discurso. Sua gestão prestigia todas elas e abre espaços para que seus direitos sejam discutidos e garantidos”, explicou.

“Temos como prova disso o fato de que as secretarias mais importantes do governo são geridas por mulheres. Socorro Neri na SEE; Paula Mariano na Sesacre; Ana Paula Lima na SASDH; e Nayara Lessa na Secom. Não existe melhor exemplo do que esse. Precisamos valorizar quem diz e faz. A defesa das mulheres não pode ficar apenas no discurso”, finalizou.