Homem guardava arma supostamente usada em execuções enterrada no quintal de casa

Nesta terça-feira, 8, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima (Progressistas), também não gostou do pronunciamento do governador Gladson Cameli que, no último sábado, 5, afirmou que vestirá uma saia caso não construa Ponte da Sibéria, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo ele, caso Gladson não cumpra com sua promessa, ele mesmo deverá levar uma saia para Cameli. “Eu vou fazer igual fiz com o ex-deputado Walter Prado, levar uma saia para ele vestir”, comentou.

No entanto, apesar da amizade do parlamentar com o chefe do executivo, Lima classificou a fala de Cameli como infeliz.