Ney Amorim, um novo nome na briga do governo

O EX-DEPUTADO NEY AMORIM (PODEMOS), poderá ser a grande novidade da disputa eleitoral deste ano, na campanha pelo governo. Existe um forte movimento político que trabalha no sentido de lhe convencer a entrar na disputa. Consultado ontem pelo BLOG, o ex-deputado Ney Amorim e presidente do PODEMOS, confirmou que há de fato este movimento, com muitos amigos lhe procurando para defender a ideia, além desta também ser a vontade da direção nacional do PODEMOS.

Ele não foi além dessa declaração, mas pelo que conseguimos apurar junto a outras fontes, o Ney estaria inclinado a aceitar a missão, até que, pelo fato do PODEMOS ter candidato à presidência da República, na figura do ex-Juiz Sérgio Moro, e do partido precisar de um palanque político no estado para projetar a candidatura.

Caso se concretize este movimento de levar o ex-deputado para a disputa do governo, ele entraria como a grande novidade da disputa eleitoral, por ser um político com carisma e, poderia brigar para buscar a polarização no andar de cima, pela chamada terceira via.

A política é isso, é um fato novo surgindo atrás do outro sem cessar. Não se pode dizer que alguém ganhou ou perdeu a eleição antes de ver o andamento da campanha e a aceitação popular. E será assim na eleição deste ano. A política é dinâmica.

FORA DO FOCO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) descartou ontem ao BLOG a ideia da sua candidata Márcia Bittar desistir da candidatura ao Senado, para ser a vice na chapa do governador Gladson Cameli. Confirmou que, sondagens já foram feitas neste sentido, mas mudar está fora de foco.

COMPROMISSO COM BOLSONARO

MÁRCIO Bittar revelou que o seu compromisso com o presidente Jair Bolsonaro e com seu filho e coordenador da campanha presidencial, senador Flávio Bolsonaro, é de que a Márcia Bittar será a candidata do presidente no estado ao Senado, e por isso não poderá trair este compromisso firmado. Bittar confirmou também que Márcia Bittar deverá comandar e se filiar ao PL, no estado.



Isso foi acordado numa conversa com o senador Flávio Bolsonaro, na qual o governador Gladson Cameli estava presente.

IMPORTA O SENADO

BITTAR contou ainda ao BLOG que, na dita conversa com o senador Flávio Bolsonaro, este deixou claro que tem duas metas a serem cumpridas na campanha, à reeleição do pai Jair Bolsonaro e aumentar a bancada bolsonarista no Senado, onde o presidente é minoritário nas votações.

FICA, GLADSON!

AS PRINCIPAIS lideranças do PP lançaram a campanha do “Fica, Gladson!”, que tem como objetivo de lembrar ao governador Gladson que o PP é a sua casa, por onde se elegeu deputado federal, senador, governador, e que não teria nenhum ganho deixar o partido no qual é a sua maior liderança, para ir para uma sigla nova.

TESE COM FORÇA

AS lideranças do PP defendem também que o governador Gladson, logo após da viagem que fará esta semana à Brasília, no retorno reúna os cinco candidatos a senador do seu grupo e diga que, como não foi conseguida uma candidatura única, que todos terão o seu apoio ao Senado.

CHAPA MUITO FORTE

POLÍTICOS ligados ao governador Gladson alertaram ontem que, ele não pode mais retardar a notícia de que continuará no PP, porque a indefinição tem travado a entrada de candidatos a deputado federal no partido. “No momento que disser que não sairá, o PP formará a chapa mais forte para disputar as vagas da Câmara Federal”, disse ontem uma das mais importantes lideranças do PP.

NO CAMPO DO ADVERSÁRIO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem dedicado boa parte do seu tempo a se articular no Juruá, campo eleitoral do seu principal adversário, o governador Gladson. Ontem, estava em Cruzeiro do Sul fazendo composições políticas.

SEM PRESSA

SOBRE os nomes do candidato a vice-governador e de senador pela sua chapa, o senador Sérgio Petecão (PSD)tem dito que, vai esperar o resultado da formação das chapas majoritárias dos adversários. “Depois que eles resolverem, eu resolvo no PSD”, destacou Petecão.

CHAPA ENCORPADA

NAZARÉ ARAÚJO, Perpétua Almeida, Sibá Machado, Léo de Brito, estão entre os nomes já confirmados para disputar vagas na Câmara Federal, pela federação formada pelo PT-PCdoB-PV-PSB. Chapa encorpada.

FIM DO MISTÉRIO

EM POUCO mais de três semanas já se terá uma noção clara a definitiva como ficaram as composições políticas para a disputa eleitoral. Quem vai mudar de partido; onde vão se filiar, enfim, se saberá até 2 de abril, data limite para novas filiações, quais foram as mudanças.

GRANDES INTERROGAÇÕES?

ATÉ o fim do mês, algumas interrogações serão respondidas: o Gladson vai deixar o PP? Os deputados Cadmiel e Luiz Gonzaga continuarão no PSDB? A Socorro Neri sairá da Educação para ser candidata a deputada federal? E outras novas filiações que estão pendentes.

POR MAIS QUE TENTE

BEM que tentei, mas não consegui encontrar um motivo que mostre alguma vantagem política do governador Gladson Cameli deixar o PP. Pode ser que exista alguma coisa bem escondida nos bastidores que eu não saiba.

ATÉ LÁ, PARQUE DE DIVERSÃO

PESQUISAS para serem mais levadas no sério, só a partir do primeiro mês de campanha, fim de julho, quando o grosso da população já saberá quais são todos os candidatos ao Governo e ao Senado. Até lá, a pesquisa vai servir apenas para ser um parque de diversão para os contratantes.

BOA APIMENTADA

A entrada da deputada federal Mara Rocha na disputa do Senado vai dar uma boa apimentada na campanha, e a tornar ainda mais competitiva. Isso é bom para o eleitor.

DATA MARCADA

O vereador Emerson Jarude e o prefeito Mazinho Serafim terão até junho, mês das convenções regionais, para decolarem nas pesquisas as suas candidaturas. E, só depois disso o MDB baterá o martelo se terá ou não candidato próprio a governador, informou fonte do MDB.

NICHO PRÓPRIO

A CANDIDATURA da deputada estadual Antonia Sales (MDB) a deputada federal vai ocupar um nicho próprio e forte do seu grupo político, que ficaria vago no Juruá, com a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado. Antonia é uma forte candidata.

FRASE MARCANTE

“A vida é curta, por isso, ame-a! Viva intensamente e recorde: Antes de falar, escute; Antes de escrever, pense; Antes de criticar, examine; Antes de ferir, sinta; Antes de orar, perdoe; Antes de gastar, ganhe; Antes de se se render, tente de novo; Antes de morrer, viva!”. Reflexão atribuída a William Shakespeare.