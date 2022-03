Corpos de pai e filho que desapareceram no Rio Iaco não são encontrados

O Corpo de Bombeiros anunciou que foram suspensas as buscas pelos corpos de pai e filho que desapareceram nas águas do Rio Iaco, região de Sena Madureira.

A tragédia teria ocorrido na última segunda-feira, 28. As duas vítimas foram identificadas como Francisco da Rocha Bezerra, de 40 anos, e João Paulo de Araújo Bezerra, de apenas 4 anos.

As buscas foram prejudicadas pelo nível elevado do Rio Iaco que desabriga famílias no município de Sena Madureira.

Com os níveis dos rios em elevação no Acre nesta época do ano, a orientação para quem anda de barco é tomar muito cuidado, principalmente, com a descida de balseiros que podem provocar acidentes.