Conheça os jogos de cartas mais populares nos cassinos online [2022]

Em audiência realizada na manhã desta segunda-feira (7), a Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) celebrou acordo judicial com candidatos aprovados no último concurso para provimento de cargos na classe inicial da carreira de Procurador do Estado do Acre.

O acordo, realizado nos autos de Mandado de Segurança, homologado pelo Desembargador Pedro Ranzi, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, pactua que serão preenchidos 10 cargos de Procurador do Estado, cuja nomeação deverá ser realizada nos próximos 30 dias.

Também restou acordado que, a partir da data da homologação do acordo, as vacâncias que surgirem dentro do prazo de validade do concurso serão preenchidas mediante novas nomeações.

Participaram do ato, pela PGE-AC, o Procurador-Geral do Estado Marcos Motta, e os Procuradores Cristovam Moura e João Aprígio.