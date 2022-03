Imagens mostram momento em que policial penal mata ex-marido da namorada

Um balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI), mostra que até o dia 1 de março deste ano, 609.366 pessoas com idade acima de 12 anos, já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Acre. O número representa 88,22 % da população.

Já com a segunda dose, 505.132 pessoas estão totalmente imunizadas, chegando ao total de 73,12% do mesmo público. Com a dose reforço, foram vacinados 133.933, alcançando 23,03% da população. Somando a primeira, a segunda, a dose única e a de reforço, já são mais de 1,2 milhão de doses aplicadas em todo o estado.

O balanço também traz os números da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, iniciada no dia 7 de janeiro deste ano. No total, foram 21.575 doses aplicadas até o dia 1 de março, correspondendo a 17,83% da meta de vacinação para este grupo prioritário, que é de 120.654 crianças.

Entre os municípios que mais vacinaram estão Assis Brasil, Bujari, Cruzeiro do Sul, Jordão e Manoel Urbano, proporcionalmente falando, pela quantidade de habitantes residentes.

“A vacinação faz parte do plano do governo para controlar a pandemia e diminuir o número de mortes provenientes do novo coronavírus. Tivemos uma boa procura logo no início, mas, para garantir um pouco mais de segurança, é preciso completar o esquema vacinal. No caso das crianças, a volta às aulas está chegando e é importante que estejam protegidas”, destacou Paula Mariano, secretária de Saúde do Estado.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.