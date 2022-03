Servidores do Saerb fazem manifestação cobrando reajuste das perdas salariais de 50%

No fim da manhã desta quinta-feira, 3, dezenas de servidores do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) realizaram uma manifestação cobrando a inclusão no projeto de lei da prefeitura de Rio Branco, que visa conceder reajuste salarial aos servidores da capital.

Segundo o servidor e vereador Fábio Araújo (PDT), desde 2014 os trabalhadores do órgão não recebem reajuste no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR. “Precisamos entrar na pauta de negociação onde o prefeito prometeu nos incluir na pauta de negociação”, declarou.

Araújo contou que nos últimos anos as perdas salariais dos 131 servidores do órgão chegam a 50%, porém, eles afirmam que um reajuste de 20% contempla a categoria.