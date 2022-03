Prefeitura de Porto Walter tem novo Secretário de Finanças

O bacharel em Ciências Contábeis, Airton Marinho, que já atuava na pasta, foi empossado Secretário Municipal de Finanças de Porto Walter pelo prefeito César Andrade. Ele assume a função no lugar de Maria José Félix, que pediu exoneração do cargo.

“Agradeço a ex-secretária que desempenhou um belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Finanças. O momento é de muita dedicação porque a gente precisa cuidar de cada morador do município propondo mudanças e sem medo de avançar”, disse o prefeito.

Airton assume a pasta com a missão de seguir executando as ações financeiras de contenção de gastos, equilíbrio das contas públicas e os projetos do plano econômico de gestão.

“Precisamos destacar o que já foi feito, e os avanços alcançados com a agora ex-secretária. E a partir daqui dar continuidade nas ações de gestão do Prefeito César”, enfatizou.