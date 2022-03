Foragido por estupro de vulnerável é preso em Cruzeiro do Sul

Ao final da tarde de ontem, quarta-feira, 02, a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu S. C. A. D. S., de 45 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.

A vítima, M. A. D. S., à época dos fatos tinha 07 anos de idade, é a própria enteada do investigado que foi denunciado em 2019 e estava foragido desde a época dos fatos.

A prisão foi efetuada pela Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (DEMPCA) que deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado.

O suspeito se encontrava em uma localidade no município de Guajará/AM há sete horas de embarcação pelo rio Juruá onde a equipe da DEMPCA logrou êxito em sua prisão.

O local é de difícil acesso, o que demandou horas de navegação à noite através do Juruá para chegar até a localidade em que se encontrava o suspeito.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e posto à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Com informações da assessoria da Polícia Civil.