DNIT altera para o próximo sábado previsão para conclusão de obra de alteamento da BR-364

Como estava previsto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alterou o cronograma de conclusão das obras de alteamento da BR-364 entre Ariquemes e Itapuã do Oeste, em Rondônia. A nova previsão é que a rodovia federal seja liberada somente no próximo sábado (5).

O trecho da rodovia interditado por conta da cheia do Rio Jamari segue com o trânsito liberado de maneira parcial por meio do sistema “pare e siga”. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) previa a liberação total da via para esta terça-feira (1º), mas os serviços não puderam ser concluídos no prazo esperado.

Problemas na logística de produção e transporte das pedras utilizadas na obra foram a razão de os trabalhos não serem finalizados dentro do tempo previsto. Porém, a liberação parcial que possibilitou desafogar os congestionamentos gigantescos que se formaram aconteceu antes do que se esperava.

Por enquanto, a travessia pelo trecho parcialmente interditado continua a ser realizada durante 24 horas por dia, mas o tempo de espera para quem está nas filas pode chegar a 5 horas. Na tarde desta terça-feira (1º), o congestionamento nos dois sentidos da rodovia era de cerca de 10 km.

A interdição da principal rodovia que corta os estados do Acre e de Rondônia começou na última quinta-feira (24), por volta das 15 horas, após o transbordamento do Rio Jamari. O ponto de alagamento da rodovia é no KM 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso (RO).

Já no dia seguinte, na sexta-feira (25), a equipe do DNIT chegou ao local e no sábado (26) iniciou a obra de elevação da rodovia com pedras. Em seguida, o trabalho ganhou o reforço do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), o que acelerou o ritmo das obras.

O bloqueio total do tráfego seguiu até a noite do domingo (27), quando a BR-364 foi liberada parcialmente após conclusão de parte da obra. Uma quilométrica fila de caminhões, carretas e outros tipos de veículos que esperavam há dias para seguir viagem foi se dissolvendo lentamente durante o dia.

No entanto, a lentidão com que a travessia de veículos ocorre no trecho em obras fez com que os congestionamentos fossem novamente crescendo. A PRF reforçou sua equipe no local para fazer a fiscalização do trânsito e a gestão das filas, além de auxiliar demandas emergenciais, como ambulâncias e afins.