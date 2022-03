Depois do feriado de carnaval, campanha de vacinação contra Covid retorna em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 28, na sede da prefeitura de Rio Branco, o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira e o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, afirmaram que projeto para a construção de oito prédios habitacionais está em fase de conclusão.

De acordo com Cid Ferreira, o objetivo do prefeito Tião Bocalom é a construção de mil habitações para as pessoas que vivem em áreas de risco em Rio Branco. “Nesse primeiro momento, serão oito prédios com 16 andares com 200 novas moradias”, declarou.

Sobre a situação do morador Jefferson Vale, que teve sua casa em construção demolida pelos fiscais da prefeitura, o coordenador Cláudio Falcão, contou que a área é mapeada pela gestão. Segundo ele, os antigos moradores que residiam na área do bairro 6 de Agosto, foram remanejados para a Cidade do Povo. “Caso não cumpra a lei, o prefeito poderia incorrer em crime de prevaricação”, explicou.

Por fim, Falcão ressaltou que Jeferson Vale não terá direito ao aluguel social, por se tratar de uma área de risco e também por não haver lei que regulamente o pagamento.

O caso do morador que teve sua residência demolida pelos fiscais da prefeitura, viralizou nas redes sociais, após uma semana do início da construção. A derrubada do imóvel ocorreu na último sábado, 26.