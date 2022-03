Rio Acre sobe quase meio metro nas últimas 24 horas

O Corpo de Bombeiros do município de Sena Madureira, no interior do Acre, informou na noite desta segunda-feira, 28, que duas pessoas estão desaparecidas nas águas do Rio Yaco. A informação foi divulgada pela Rádio Radar 104.

Segundo os primeiros relatos, as vítimas ainda não foram identificadas, no entanto, se trata de pai e filho, residentes da comunidade São Sebastião. Ambos sumiram provavelmente ainda no domingo, 27. No barco estava uma terceira pessoa que, no momento do naufrágio, conseguiu fugir para às margens do manancial.

O tenente Gustavo Marinho, comandante do 6° Batalhão do Corpo de Bombeiros na região, disse ao radialista Alvejante Pinto, que a guarnição foi informada do desaparecimento após o naufrágio de uma embarcação na manhã desta segunda. Após tomar conhecimento do caso, uma equipe já foi enviada ao local para iniciar as buscas, porém, as vítimas ainda não foram encontradas.

Na manhã de terça-feira, 1° de março, o comandante Gustavo Marinho deverá enviar uma equipe de mergulhadores profissionais em busca de localizar as vítimas da tragédia.