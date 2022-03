Prefeitura de Rodrigues Alves anuncia construção e reforma de escolas

Os casos de internação por Covid-19 sofreram baixa nos últimos boletins do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. No entanto, a unidade segue registrando óbitos.

Nesta segunda feira, 28, há seis pacientes internados com Covid-19 no hospital de referência do Juruá, mas neste fim de semana dois pacientes morreram vítimas da doença na unidade hospitalar.

As vítimas são um homem de 75 anos, com duas doses da vacina, e uma mulher de 90 anos, também com duas doses do imunizante.

Dos seis pacientes internados, dois estão na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Neste final de semana do foram registrados nove altas e quatro internações.