Homem atira dentro de clube e deixa duas pessoas feridas em Tarauacá

Um levantamento divulgado na sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o rendimento domiciliar per capita no Acre caiu 3,16% em 2021 e fechou em R$ 888 reais.

Segundo dados do IBGE divulgados pelo G1, o estudo faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua) e manteve o estado acreano entre os 14 estados do país que registram média da renda domiciliar per capita menor do que o salário mínimo nacional vigente no ano, que era R$ 1,1 mil.

Em 2020, o valor do rendimento domiciliar do acreano era de R$ 917. O rendimento domiciliar per capita é o resultado da soma da renda recebida por cada morador, dividido pelo total de moradores do domicílio.