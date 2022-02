BR-364 é liberada parcialmente para testes e diminuição do acúmulo de veículos parados

A BR-364 foi liberada parcialmente na noite deste domingo (27), em critério de testes e para a diminuição do volume de veículos parados nos dois lados do bloqueio causado pela inundação do Rio Jamari nas proximidades de Ariquemes, em Rondônia.

Com a interdição, Rondônia e Acre ficaram isolados do resto do país por via terrestre desde a tarde da última quinta-feira (24). O ponto de alagamento da rodovia é no KM 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso.

Com o apoio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) conseguiram concluir meia pista de alteamento da pista.

Os trabalhos que começam a trazer um alívio para a situação envolvem mais de 100 homens e mais de 50 veículos que fazem o transporte de todos os materiais usados na obra. Mais de 3 mil metros cúbicos de rochas estão sendo usados nos serviços.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Polícia Rodoviária Federal (PRF/RO), o tráfego foi liberado às 23h59 do domingo, no horário de Rondônia, e seguiu durante toda a madrugada até às 6h00 desta segunda-feira (28).

Com a medida para o desafogo do tráfego, todas as filas de caminhões que se formaram no local foram escoadas. Do lado de Ariquemes havia 15 quilômetros de congestionamento e do lado de Itapuã do Oeste eram cinco quilômetros de com veículos parados à espera da liberação.

Ainda segundo o comunicado feito via Instagram, nesta segunda-feira durante o dia o trânsito de veículos voltou a ser bloqueado para a continuidade dos serviços. A previsão de liberação total da estrada é para o fim do dia desta terça-feira (1/3).

Às 22h desta segunda-feira, a previsão da PRF/RO é de que a rodovia federal naquele trecho seja novamente liberada com o serviço de “pare e siga” até às 6h da manhã de terça, pois não é possível ocorrer o tráfego com as máquinas trabalhando.

A partir do segundo dia de interdição, o DNIT deu início ao trabalho emergencial para elevar o nível da estrada no ponto que foi alagado pelo Rio Jamari. Os serviços ocorrem de maneira acelerada e contínua para a liberação da rodovia.

A situação já causava o acúmulo de mais de mil caminhões parados e a preocupação com a possibilidade de desabastecimento de produtos alimentícios no Acre, uma vez que a BR-364 é a única via de ligação do estado com as demais unidades da federação.

Um vídeo mostrando a passagem dos primeiros veículos pelo trecho inundado após a liberação parcial da rodovia federal para o tráfego foi compartilhado pelo superintendente regional do DNIT no Acre, Carlos Moraes.

Veja o vídeo: