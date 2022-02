Filha de agricultores faz 980 pontos na redação do Enem e consegue 9º lugar para medicina

Um homem identificado por Jeferson Vale, resolveu divulgar um vídeo nas redes sociais, neste domingo, 27, mostrando a atuação de funcionários da prefeitura de Rio Branco, que no último sábado, 26, resolveram demolir sua residência em um bairro não divulgado.

Segundo Jefferson, a casa havia sido construída há pouco menos de uma semana e estava sem energia e água potável. “Eu como qualquer cidadão desejo ter meu lar meu teto uma casinha mesmo que seja simples, e assim comecei meu sonho comprei um terreno que era do tio do meu filho, e por se tratar de um local em que ele jamais recebeu algo do estado ou da prefeitura, indenização, casa ou algo do tipo, eu comecei a construir passado, uma semana de trabalho eu já com algumas coisinhas dentro me virando sem água e energia”, relatou.

Vale contou que foi surpreendido pela ação dos fiscais da prefeitura da capital que, em pleno fim de semana, resolveram realizar a derrubada do imóvel. “Estava finalizando ainda a obra quando hoje em plena sábado feriado de carnaval as 3 horas da tarde chegou essa equipe da prefeitura liderada por um cidadão que, se quer se identificou acompanhado de quase 20 policiais para demolir, por ao chão o meu sonho que apesar de ser pequeno pra muitos é enorme pra mim quebraram tudo sem dó e sem piedade, mesmo eu suplicando que me deixassem ao menos desmontar pra não ter tanto prejuízo, mas ele se apresentando como ele mesmo disse ser a própria lei e que só sairia dali quando a mesma estivesse no chão”, comentou.

Entretanto, apesar do reforço da Polícia Militar, Vale afirmou que os militares não agiram de forma truculenta. “Para deixar claro as guarnições em momento algum nós agrediu ou desferiu qualquer tipo de violência. A própria polícia se sensibilizou, algumas guarnições até mesmo me ofereceram apoio moral, bom senso e me respeitou como ser humano, porém o fiscal disse que ele era a lei e ia derrubar e pronto os trabalhadores não queriam fazer a demolição, porém eram apenas trabalhadores e nada podiam fazer nem meu suplico e nem o deles foi suficiente para que o fiscal tivesse a paciência de tirar com cuidado”, ressaltou.

Por fim, o morador se mostrou revoltado com a ação do Poder Público. “Não estou atrás de mídia apenas triste com a ação daqueles que pagamos para nos representar e garantir o mínimo de dignidade”, concluiu.

