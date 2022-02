Bocalom: “Candidatura da Mailza é inegociável”

“NÃO TENHO nada contra a senadora Mailza Gomes (PP), que isso fique bem claro, ela tem o meu respeito, mas tenho que formar uma chapa majoritária com os demais aliados dentro, e preciso saber o que o PP pensa disso de forma oficial”, a afirmação foi feita ontem em postagem ao BLOG pelo governador Gladson Cameli, que se encontra fora do estado.

Cameli disse que quer uma posição oficial do PP para depois do carnaval, porque essa indefinição está impedindo dele compor as chapas de deputado federal e deputado estadual, de receber adesões e até da escolha do nome do seu vice, para a sua campanha começar a tomar forma. “Todo mundo quer saber se ficarei ou sairei do PP para me acompanhar”, disse.

Para ele, as pesquisas estão mostrando que o PP não pode formar uma chapa puro-sangue. “Se não houver o entendimento de que temos que ter uma chapa majoritária que contemple também os aliados, posso deixar o PP, eu não quero ser impedimento aos planos do partido e da senadora Mailza Gomes (PP)”, disse o governador.

Destacou ainda que a sua permanência ou não no PP, vai depender de que os seus aliados digam também que aceitam a candidatura da senadora Mailza Gomes, e dependendo do que for dito poderá sim sair do PP, advertiu o governador Gladson Cameli ao BLOG. Voltou a enfatizar que não quer ser problema nenhum para o PP, e que caso as suas posições não sejam aceitas, terá que mudar de partido, e a senadora Mailza Gomes (PP) pode seguir com o seu projeto e a sua candidatura ao Senado.

POSIÇÃO MUITO CLARA

A posição do governador Gladson Cameli ontem ao BLOG foi muito clara, quer que a senadora Mailza Gomes (PP) desista de ser candidata a um novo mandato e abrir espaço na chapa do PP para colocar um nome de outro partido. E, se isso não ocorrer, ele pedirá o chapéu.

NOVA QUEDA DE BRAÇO

O QUE parecia resolvido depois da reunião do PP em Brasília, na verdade foi só aparência. Acontece é que esse não é um problema de fácil solução, porque a senadora Mailza Gomes (PP) não pensa em abrir mão da sua candidatura ao Senado, para ser candidata a Federal.

SACADA NA MARRA

NÃO HÁ TAMBÉM um meio legal no PP para sacar a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP), por ser ela presidente do partido. Isso só poderia acontecer se houvesse uma intervenção da direção nacional, mas isso seria como querer apagar o fogo jogando gasolina.

NÃO É FATOR DEFINIDO

A SENADORA Mailza Gomes (PP) deixou patente que não aceita a tese de não liderar as pesquisas, citando sempre o exemplo do prefeito Bocalom, seu aliado, que começou em quarto lugar e venceu a eleição para a PMRB.

DESFECHO PARECIDO

PODE acontecer um desfecho parecido com o da eleição municipal de 2018 em Rio Branco, quando o governador Gladson Cameli por não aceitar a candidatura do Tião Bocalom, pediu afastamento do partido. O que muda é que, desta feita, teria que deixar o PP para disputar a reeleição com nomes de outros partidos na sua chapa. Mas, essa é uma decisão que tem de ocorrer até o dia 2 de abril, último dia para novas filiações.

PL PODERIA SER O NOVO NINHO

O governador Gladson não confirmou essa informação, mas fontes políticas confiáveis passaram ao BLOG, que saindo do PP, ele disputaria a reeleição pelo PL.

PREGO BATIDO E PONTA VIRADA

O SENADOR Márcio Bittar (UNIÃO BRASIL) revelou ontem ao BLOG estar certo de que, a sua candidata ao Senado Márcia Bittar, deverá disputar a eleição pelo PL. Mas ressaltou ser essa uma decisão que teve a iniciativa do senador Flávio Bolsonaro; com aval do presidente Bolsonaro, acatada pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Lembrou Bittar que sempre ficou claro que, a Márcia disputaria a eleição pelo partido do presidente Bolsonaro. Prego batido e ponta virada.

DUAS ALTERNATIVAS

SOBRE a deputada federal Mara Rocha (PSDB), que tem como plano ser candidata a governadora pelo PL, o senador Márcio Bittar (UNIÃO BRASIL) disse ontem ter ela, duas alternativas: a primeira é entrar no PL, ser candidata a deputada federal e apoiar as candidaturas do governador Gladson Cameli e da Márcia Bittar ao Senado; e, a segunda opção, é a de não entrar no PL e ser candidata a governadora por outro partido. A primeira opção é improvável que ela venha a aceitar.

QUADRO JAMAIS VISTO

JÁ assisti a manifestações públicas de descontentamento contra governadores por parte de soldados, cabos e sargentos da PM nas ruas da capital, na luta por melhorias salariais, mas nunca com o apoio ostensivo dos oficiais da corporação como está acontecendo nos atuais protestos. É uma situação grave para o Gladson resolver.

GAFE OFICIAL

A DECLARAÇÃO DE VOTO no senador Sérgio Petecão (PSD) a governador pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em uma solenidade oficial ontem do governo do estado, causou a maior a maior bafão entre os presentes, pelo fato do governador Gladson Cameli ser candidato à reeleição. Nada foi mais comentado do que a gafe de ontem do ministro entre os camelistas. E, que gafe!

BELA DE UMA QUEBRADA

PELA segunda vez as pesquisas mostraram uma queda substancial na aceitação da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro; perdendo quase metade das intenções de votos que teve na sua eleição, no estado. Mas continua na ponta das preferências sobre o Lula.

CLIMA DE EUFORIA

ONTEM, o clima era de euforia dentro do MDB, com a pesquisa encomendada pela FIEAC, e que mostrou a deputada federal Jéssica Sales (MDB) liderando a corrida para o Senado. Arrancou até um comentário do comedido deputado federal Flaviano Melo (MDB): “A Jéssica será senadora”.

FORA DA CAMPANHA

O SEGUNDO colocado, ex-senador Jorge Viana (PT) se mostrou tranquilo, alegando que todos os demais postulantes ao Senado estão em campanha, o que não acontece com ele, que colocará o bloco na rua somente depois do carnaval, quando anunciará a sua candidatura.

ROTEIRO TRAÇADO

O ex-senador Jorge Viana (PT) deverá anunciar após o carnaval que será candidato ao Senado. Mas deixará em aberto uma candidatura ao governo, caso aconteça um desfecho como o afastamento do governador Gladson Cameli, por conta da Operação Ptolomeu.

NADA DEFINIDO

TIVE ontem a informação de uma fonte segura de dentro do governo de que o governador Gladson não tem nada definido sobre o nome do seu vice. Está tudo em aberto.

ESPERANDO O GLADSON

O ex-secretário Alysson Bestene, que deixou o cargo para ser candidato a vice ou a deputado federal, não decidiu em que partido se filiará nos dois casos, tudo vai depender se o governador Gladson deixará ou não o PP.

TODAS AS PESQUISAS

SOBRE a disputa do governo o governador Gladson Cameli aparece liderando a corrida. Essa é uma posição que foi registrada em todas as pesquisas até o momento.

CANDIDATURA CONFIRMADA

QUEM vai aparecer na chapa do PT como candidata a deputada federal, é a ex-vice-governadora Nazaré Araújo, um dos bons quadros do partido. Já tomou a decisão.

FRASE MARCANTE

“coragem é a resistência ao medo, o domínio sobre o medo, não a ausência do medo”. Mark Twain.