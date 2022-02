Ultimo FPM de fevereiro é de R$ 18,8 milhões para as prefeituras

O Instituto Perfil, que realizou pesquisa de intenção de votos para o governo do Acre encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) para o governo do estado divulgada nesta quinta-feira (23), também fez o levantamento sobre a preferência do eleitor acreano com relação à presidência da República.

O resultado demonstra que o povo acreano ainda mantém confiança no atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que lidera com 40,9% contra 30,1% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em terceiro aparece o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), com 7%.

Na avaliação espontânea, Bolsonaro também aparece na frente com 39,1% seguido de Lula que tem 27,6%. Moro aparece também em terceiro com 6%, Ciro Gomes tem 1,8%, João Dória 1,3%, Rodrigo Pacheco 0,8%, Alessandro Vieira 0,6% e Cano Daciolo com 0,2%. Os demais candidatos, incluindo a acreana Marina Silva, aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somaram 6,6% e indecisos 18,7%.

Já na avaliação estimulada, Bolsonaro amplia sua vantagem com 40,9%, seguido de Lula com 30,1%, Sérgio Moro aparece com 7%, Ciro Gomes 4,8%, João Dória 2,7%, e Rodrigo Pacheco 1,2%. Brancos e nulos somaram 5,9% e não souberam responder 5,6%.

Na avaliação de rejeição aos presidenciáveis, o ex-presidente Lula lidera com 43%, seguido por Bolsonaro com 31,1%. Sérgio Moro tem 4,2%, Ciro Gomes 3,6%, João Dória 3,1%, Felipe D’Ávila 2%, Simone Tebet 1,7%, Alexandra Vieira e Rodrigo Pacheco, os menos rejeitados com 1,7%.

Por fim, o instituto avaliou a gestão de Bolsonaro durante os três anos à frente do país. Os números mostram que 60% avaliam seu governo positivamente, contra 40% que reprovam a condução do país. Além disso, 10,5% acham o governo ruim, 16,5% péssimo, regular para menos 13%, regular para mais 18,1%, bom 28,7% e regular para ótimo 13,2%.

A pesquisa foi realizada no período de 14 a 19 de fevereiro nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri e ouviu 1.404 pessoas. A margem de erro é de 3,0 (três) pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Mesmo com a vantagem demonstrada pela pesquisa Perfil/Fieac para o militar reformado no Acre nesta corrida eleitoral, os números não se comparam com os de quatro anos atrás, quando Bolsonaro teve no estado uma de suas melhores votações no país, registrando 63,2% da preferência do eleitor local no 1º turno e 77,2% no 2º turno.

O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o nº AC-04117/2022.