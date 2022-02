Premiação reconhece boas práticas de escolas ao redor do mundo

Ao definir a indicação de emendas ao orçamento da União para 2022, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) cumpriu mais um compromisso ao indicar o valor de R$ 500 mil para a construção do laboratório do café na Universidade Federal do Acre (UFAC).

Em visita ao Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, em meados do ano passado, a parlamentar afirmou que indicaria recurso para construir e equipar o laboratório. Assim sendo, foi assegurada no orçamento deste ano a primeira etapa do projeto destinada à construção do espaço que abrigará o laboratório. Mais R$ 500 mil ainda serão indicados pela parlamentar por ocasião do orçamento de 2023 para a aquisição de equipamentos referentes à segunda etapa do projeto.

“Conheci, de perto, a megaestrutura da universidade e o grande trabalho educacional de uma equipe de docentes e técnicos maravilhosos. Diante de tanto trabalho e dedicação, reafirmei meu compromisso com a Ufac, garantindo recurso a um projeto pioneiro no Acre, que vai realizar a análise de qualidade do café”, disse Jéssica Sales.

A instalação do laboratório de análise da qualidade do café, pela Ufac no Vale do Juruá, irá potencializar a cafeicultura no Estado do Acre. Para o professor de agronomia, Leonardo Tavella, responsável pela condução do experimento em Cruzeiro do Sul, “o apoio da deputada Jéssica Sales chega em momento bastante oportuno para consolidar de vez essa cultura no Acre”.