Expediente forense do Acre será em regime de plantão durante o Carnaval

Depois de uma perseguição na BR-317, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, nesta quarta-feira (22), mais de 8 mil pacotes de cigarros que estavam sendo contrabandeados da Bolívia.

De acordo com as informações, os policiais federais faziam um patrulhamento de rotina nas proximidades do posto de fiscalização do trevo de Senador Guiomard na BR-317 com Rodovia AC-40 quando se depararam com o suspeito que estava em um fusca e empreendeu fuga.

Perseguido, o motorista abandonou o veículo após 30 quilômetros e fugiu por uma área de mata. No carro, foram encontrados 8.400 maços de cigarros contrabandeados da Bolívia, que foram apreendidos e encaminhados à sede da Polícia Federal.