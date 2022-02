Nível do Rio Acre baixa para 13,18 metros e tem tendência de continuar regredindo

No final do ano passado, o governo do estado causou polêmica ao mudar a pintura das fachadas do Parque da Maternidade em Rio Branco. A pintura em azul, verde e branco que passou a substituir as cores claras que estavam no local desde a sua inauguração no de 2002, causou muita reclamação nas redes sociais. O governo afirmou que a mudança se tratava de uma homenagem aos autistas.

Em outros portais, o azul, verde e branco foram substituídos por tons de amarelo e laranja, que de acordo com o governo significam harmonia e calma.

O ac24horas questionou o governo sobre os valores gastos com a pintura das fachadas. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado foram gastos 16 mil reais na pintura das fachadas.

O Parque de Exposições não é o primeiro imóvel público que é alvo de críticas por conta de pintura. A caixa d’ água na entrada do bairro Seis de Agosto criou polêmica ao ser pintada de azul e grafada com frases erradas sobre a Revolução Acreana. Após a repercussão negativa, o governador mandou repintar com as cores originais e chegou a declarar que pagaria do bolso pela pintura, o que nunca foi confirmado.

O estádio Arena da Floresta também teve mudança de cores criticada pela população e voltou às cores tradicionais. No caso da praça esportiva, houve até mudança de nome para Arena Acreana durante dois anos. Mais uma vez, o governo voltou atrás após repercussão negativa.