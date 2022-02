Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 40 milhões

Nesta quarta-feira, 23, o Humaitá, equipe de futebol de Porto Acre, vive um momento histórico. Pela primeira vez, o Tourão de Porto Acre, fundado em 2015, vai disputar uma competição a nível nacional.

No estádio Florestão, às 20 horas, a equipe acreana enfrenta o Brasiliense do Distrito Federal pela Copa do Brasil. A fórmula de disputa da competição determina que a vaga para a próxima fase seja disputada neste jogo único. Como o Humaitá vai jogar em casa, o time visitante tem o direito do empate para avançar de fase, ou seja, a equipe acreana precisa vencer para permanecer na competição.

Público no estádio

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 atendeu uma solicitação do Humaitá e liberou 20% da capacidade do estádio. Com isso, foram colocados à venda, 1,6 mil ingressos ao custo de R$ 40 entrada inteira e R$ 20 a meia entrada.

Quem tiver interesse em adquirir de forma antecipada, os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda abaixo até às 16 horas. A partir desse horário, só será possível comprar ingresso na bilheteria do estádio Florestão. Importante lembrar que o torcedor precisa comprovar ter se vacinado contra a Covid-19 para assistir ao jogo.