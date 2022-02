Por aclamação, Oswaldo D’Albuquerque é eleito corregedor nacional do MP

Acreano de Cruzeiro do Sul, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto é novo corregedor nacional do Ministério Público. Ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, ele foi eleito por aclamação, nesta terça-feira, 22, durante a 2ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

“É com imenso sentimento de alegria, honra e elevado espírito de gratidão que assumo este novo desafio na vida pessoal e profissional, que é conduzir a Corregedoria Nacional, órgão de suma importância para o aprimoramento das múltiplas atribuições conferidas ao Ministério Público pela Constituição da República”, disse.

Oswaldo D’Albuquerque está no segundo mandato de conselheiro nacional do Ministério Público. No primeiro, ocupou o cargo de ouvidor nacional do MP. No MPAC, antes de procurador-geral por dois mandatos, foi corregedor-geral.

Nesta manhã, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento emitiu uma nova parabenizando o novo corregedor nacional.

“Para membros e servidores do MP acreano é uma grande honra e motivo de orgulho ter um de seus integrantes assumindo cargo de tão importante relevância no cenário nacional. Temos a certeza de que a Corregedoria Nacional do Ministério Público, que possui um papel fundamental de acompanhar e de orientar os membros da instituição, estará muito bem conduzida no biênio 2022- 2024”, diz.